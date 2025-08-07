টিএসসিতে শিবিরের আয়োজন
প্রদর্শনীতে এবার সাঈদীকে নিয়ে শহীদ আবু সাঈদ-ওয়াসিমের স্ট্যাটাস
জামায়াতের সাবেক নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শহীদ আবু সাঈদ ও ওয়াসিম আকরামের স্ট্যাটাস স্থান পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসিতে ছাত্রশিবিরের প্রদর্শনীতে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) টিএসসিতে অনুষ্ঠিত ছাত্রশিবিরের প্রদর্শনীতে এ স্ট্যাটাসের স্ক্রিনশট তুলে ধরা হয়।
সরেজমিনে দেখা যায়, ২০২৩ সালে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুর পর আবু সাঈদ ও ওয়াসিমের করা ফেসবুক স্ট্যাটাসের স্ক্রিনশট প্রদর্শিত হয়।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১৪ আগস্ট দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর শহীদ আবু সাঈদ ফেসবুকে লেখেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন। বিদায় হে রাহবার।’
অন্যদিকে, মৃত্যুর পরদিন ১৫ আগস্ট শহীদ ওয়াসিম তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, ‘একজনের মৃত্যুতে দেশব্যাপী অঘোষিত শোক চলছে, আরেকজনের আনুষ্ঠানিক শোকেও মানুষের শোক হয় না। ধর্মীয় ব্যক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির মধ্যে এটাই উজ্জ্বল উদাহরণ। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী কোটি মানুষের মণিকোঠায়।’
এর আগে ৫ আগস্ট একই স্থানে অনুষ্ঠিত ছাত্রশিবিরের অন্য এক প্রদর্শনীতে সাঈদীসহ যুদ্ধাপরাধে দণ্ডিত মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোজাহিদ এবং বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছবি প্রদর্শন করা হয়। এতে বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলোর প্রতিবাদের মুখে প্রদর্শনী থেকে ছবিগুলো সরিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
তবে পরদিন ৬ আগস্ট ছাত্রশিবির ফের নতুন চিত্র নিয়ে হাজির হয়। প্রদর্শনীতে তারা যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে তৎকালীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য, বিচারকার্যের অনিয়ম এবং কথিত ভুয়া সাক্ষীদের ছবি টানায়।
সবশেষে ৭ আগস্টের প্রদর্শনীতে যুক্ত হয় দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে নিয়ে শহীদ আবু সাঈদ ও শহীদ ওয়াসিমের করা সেই ফেসবুক পোস্ট দুটি।
