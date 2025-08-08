গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যার বিচারের দাবিতে ঢাবিতে মানববন্ধন
চাঁদাবাজি নিয়ে সংবাদ করায় গাজীপুরে সাংবাদিককে নৃশংসভাবে হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) একদল শিক্ষার্থী।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ১২টায় ঢাবির ভিসি চত্বরে মানববন্ধন করেন তারা।
এ সময় তারা ‘সারা বাংলায় খবর দে, চাঁদাবাজের কবর দে’, ‘চাঁদাবাজি হয়নি শেষ, হুঁশিয়ার বাংলাদেশ’, ‘সন্ত্রাসবাদ হয়নি শেষ, হুঁশিয়ার বাংলাদেশ’সহ নানা স্লোগান দেন।
সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ঢাবি শিক্ষার্থী রিয়াদ জুবা বলেন, আমরা এখানে এমন এক দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দাঁড়িয়েছি যা জুলাইয়ের পরে বাংলাদেশের ছাত্র জনতা কখনো কল্পনাতেও আনে নাই।
তিনি অভিযোগ করেন, সারাদেশের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা একেবারে নাই বললেই চলে। যে ঘটনাগুলো ভাইরাল হচ্ছে, যে ঘটনাগুলোকে ভাইরাল করা হচ্ছে সেগুলো ব্যতীত হাজার হাজার হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, ডাকাতি, অসংখ্য সন্ত্রাসী কার্যক্রম সারাদেশের প্রতিটি কোণায় ঘটে যাচ্ছে অনবরত। কিন্তু এই ইন্টেরিম কোনো পদক্ষেপই নিতে পারছে না।
তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে যদি এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করা না হয়, চাঁদাবাজ-খুনিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করা হয়, তাহলে আপনারা ছাত্র-জনতার রোষানলে পড়বেন।
