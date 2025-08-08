  2. ক্যাম্পাস

ছাত্ররাজনীতির কাঠামো নিয়ে মতৈক্যের আহ্বান আব্দুল কাদেরের

প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের

জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির কাঠামো নিয়ে সব ছাত্রসংগঠনকে একমতে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ঢাবির মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানান তিনি।

এসময় সংগঠনটির ঢাবি শাখার সদস্য সচিব মহির আলমের সঞ্চালনায় মুখ্য সংগঠক হাসিব আল ইসলামসহ শাখার অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল কাদের বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম দাবি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা। কিন্তু ছাত্রশিবির সর্বপ্রথম গুপ্তভাবে হলে ছাত্ররাজনীতির সূচনা করে। পরবর্তীতে ছাত্র ইউনিয়নও তাদের কমিটি ঘোষণা করে। আজ ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণার মাধ্যমে আমরা সেই পূর্বের ধারার ছাত্ররাজনীতিতেই ফিরে গেলাম। এ অবস্থায় হলগুলোতে আবার গণরুম গেস্টরুমের সংস্কৃতি ফেরত আসবে কিনা এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা শঙ্কিত।

তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ হল এবং একাডেমিক এরিয়াতে শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকারগুলোকে কুক্ষিগত করে হল প্রশাসনকে অকার্যকর করে দেয়ার এ রাজনীতির বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। অতীতে হল এবং একাডেমিক এরিয়াতে এই ধরনের অপছাত্ররাজনীতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার, বাসস্থানের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এর মধ্য দিয়ে হলগুলোতে যদি আবার গণরুম গেস্টরুমের রাজনীতি ফিরিয়ে আনা হয় তবে আমরা এর বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের ঢাল হয়ে দাঁড়াব।

একইসঙ্গে তিনি সব ছাত্রসংগঠনকে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেন্ট এবং কনসার্নকে বিবেচনা করে একটি সহাবস্থানমূলক রূপরেখায় পৌঁছানোর আহ্বান জানান।

