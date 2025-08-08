ঢাবির জহুরুল হক হল ছাত্রদলের নেতৃত্বে আসিফ-লিওন
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অধীন ১৮টি হলের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আহ্বায়ক ও সদস্য সচিক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন হাসিবুর রহমান আসিফ এবং শাহরিয়ার লিয়ন।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) সকালে কমিটি ঘোষণা করা হয়।
আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান আসিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের ২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী। অন্যদিকে, সদস্য সচিব শাহরিয়ার লিওন প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের ২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী। লিওন এর আগে হল শাখার সহ-দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।
কমিটিতে দায়িত্ব পেয়ে সদস্য সচিব শাহরিয়ার লিওন বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সবসময় মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করে রাজনীতি করে গেছে।ঢাবি ছাত্রদলের নবগঠিত হল কমিটিগুলো প্রতিটা হলে শিক্ষার্থীদের এই মনোভাবকে ধারণ করেই কাজ করবে।
তিনি বলেন, ‘আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা আমি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব। শিক্ষার্থীদের চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে আমি কাজ করে যাব। সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছি’।
