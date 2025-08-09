  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির রোকেয়া হল

তালা ভেঙে বের হয়ে ছাত্রীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৭ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে চলমান শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে হল থেকে তালা ভেঙে বের হয়ে যোগ দিয়েছেন রোকেয়া হলের হলের ছাত্রীরা।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। এর আগে ছাত্রদের বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা বের হয়ে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রোকেয়া হলের সামনে এসে জড়ো হন।

এসময় ছাত্রীরা ‘রোকেয়া হলে ছাত্ররাজনীতি-চলবে না চলবে না’, ‘হলে হলে রাজনীতি-বন্ধ করো করতে হবে’, ‘আতিকা গেছে যেই পথে-তোরাও যাবি সেই পথে’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

এর আগে শুক্রবার সকালে ছাত্রদল হলগুলোতে তাদের নতুন কমিটি দিলে তখন থেকেই শিক্ষার্থীরা এর প্রতিবাদ জানায়।

