  2. ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা

ক্যাম্পাস প্রতিবেদক
ক্যাম্পাস প্রতিবেদক ক্যাম্পাস প্রতিবেদক ঢাবি
প্রকাশিত: ০৩:২৬ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উপস্থিতিতে এ ঘোষণা দেন প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ/ছবি: জাগো নিউজ

তীব্র আন্দোলনের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে গত বছরের ১৭ জুলাইয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের যে ঘোষণা সেটি বহাল রাখার ঘোষণা দিয়েছে ঢাবি প্রশাসন।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ২টা ৪৫ মিনিটে শিক্ষার্থীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উপস্থিতিতে এ ঘোষণা দেন প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদ।

এর আগে মধ্যরাত থেকেই আবাসিক হলগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ-মিছিল শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা বিক্ষোভ-মিছিল ও রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে সমাবেশ শেষ করে ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয়।

অবস্থানকালে শিক্ষার্থীরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব হল কমিটি বিলুপ্তসহ ৫ দাবি দেয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ভিসি ও প্রক্টর বেরিয়ে এসে শিক্ষার্থীদের কথা শোনেন। এসময় উপাচার্যের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদ ঘোষণাটি দেন।

এফএআর/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।