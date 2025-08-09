বাগছাস নেতার পদত্যাগ

  2. ক্যাম্পাস

ক্যাম্পাস প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
রিয়াদ হোসাইন

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ৯ দফার অন্যতম দফা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা। জুলাই থেকে তৈরি হওয়া দল বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করতে ভূমিকা রাখতে না পারায় পদত্যাগ করেছেন সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) যুগ্ম সদস্যসচিব রিয়াদ হোসাইন।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ১১টায় এক ফেসবুক পোস্টে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তিনি।

রিয়াদ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে শিবিরের গুপ্ত রাজনীতি কিংবা ছাত্রদলের একক আধিপত্যের আশঙ্কা ও জুলাই প্রীতির কারণে আমি বাগছাসে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

তিনি বলেন, ৯ দফার অন্যতম একটি দফা ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হবে। অন্যদিকে হলের শিক্ষার্থীরা ১৭ই জুলাই প্রভোস্ট কর্তৃক সকল প্রকার দলীয় ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করায়। কিন্তু বিভিন্ন বাস্তবতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা যায়নি এবং কেন সেটা সম্ভব হয়নি সেটা আমি বিগত একটি ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছিলাম।

রিয়াদ বলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, ফ্যাকাল্টিসহ ইনস্টিটিউশনগুলোতে ছাত্ররাজনীতি বন্ধে বাগছাসের ভূমিকা ও গুপ্ত শিবিরের ছোট টিম কিংবা ছাত্রদলের কমিটি প্রসঙ্গে বাগছাসের আশানুরূপ ভূমিকা দেখতে না পেয়ে আমি বাগছাসের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম সদস্য সচিব পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এ বিষয়ে বাগছাসের ঢাবি শাখার সদস্য সচিব মহির আলম বলেন, আমরা শিবিরের গুপ্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলাম। ছাত্রদলের হলের কমিটির ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছি। তাই তিনি যে কারণ উল্লেখ করেছেন তা যুক্তিযুক্ত নয়।

তিনি বলেন, ডাকসু কেন্দ্র করে অনেকেই লাইমলাইটে আসার চেষ্টা করছেন। এটিও এমনটাই হতে পারে। তার পদত্যাগের বিষয়ে আমরা আনুষ্ঠানিক কোন বার্তা পাইনি।

