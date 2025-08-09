  2. ক্যাম্পাস

ছাত্রদলের হল কমিটি ফ্যাসিবাদী কাঠামোকে নতুন রূপ দেওয়ার প্রয়াস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৪ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
‎জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখা ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণার সংবাদ সম্মেলন করে উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। এ কমিটির মাধ্যমে আবাসিক হলে কালো রাজনীতি ফেরার শঙ্কায় এ সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি।

‎শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি।‎

‎এসময় সংগঠনটির নেতারা হলে ফের রাজনীতি চালু হলে, গণরুম, গেস্টরুম, জোরপূর্বক মিছিল-মিটিংয়ে নেওয়া, সিট সংকট, অস্ত্র মজুদ ইত্যাদি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তেব্যে বাগছাসের জাবি শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারকে টিকিয়ে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ প্রতিটি ক্যাম্পাস ও হলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, অবৈধভাবে সিট দখল, গণরুম, গেস্টরুম এবং র্যাগিং কালচারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা যে নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি, সেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রাণের চাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হল থেকে গণরুম, গেস্টরুম এবং র্যাগিং কালচারকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা।

তিনি আরও বলেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল হলগুলোতে রাজনৈতিক কমিটি গঠন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই প্রাণের চাওয়াকে উপেক্ষা করেছে। আমরা মনে করি এর মাধ্যমে হলগুলোতে পুনরায় গণরুম, গেস্টরুম ও র্যাগিং কালচার ফেরত আসবে, যা হবে জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনায় সাথে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা।

‎লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আজ যেখানে বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক কাঠামোর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তি চায়, সেখানে ছাত্রদলের হল কমিটি দেওয়া যেন ফ্যাসিবাদী কাঠামোকে একটি নতুন রূপ দেওয়ারই প্রয়াস। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, জাবি শাখা প্রত্যেকটি সচেতন শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনকে এই অপরাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

