জাবিতে ছাত্রদলের কমিটিতে পদ পেলেন ছাত্রলীগকর্মী মৌসুমি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) রোকেয়া হলের দুই সদস্যবিশিষ্ট ছাত্রদলের কমিটিতে সভাপতি পদ পেয়েছেন অর্থনীতি বিভাগের ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবকে কর্মী কাজী মৌসুমি আফরোজ।

‎শুক্রবার (৮ আগস্ট) জাবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ও সদস্য সচিব ওয়াসিম আহমেদ অনিক অনুমোদিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়।

‎খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ৫ আগস্ট পূর্ববর্তী সময়ে মৌসুমি আফরোজ ছাত্রলীগের জাবি শাখা সভাপতি আখতারুজ্জামান সোহেলের সঙ্গে রাজনীতি করতেন। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সব মিছিল ও কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন তিনি। জাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান লিটনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন মৌসুমি। ছাত্রলীগের সাবেক এই দুই নেতার সঙ্গে থেকে তার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার ছবি জাগো নিউজের হাতে এসেছে।

‎এ বিষয়ে জানতে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

তবে সদস্য সচিব ওয়াসিম আহমেদ অনিক বলেন, ‌‘সে ছাত্রলীগের কোনো পদে ছিল না। তার যে ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো তার ব্যক্তিগত জন্মদিনের ছবি।’

তাহলে ওই ছবিগুলোর ব্যাপারে জেনেই তাকে পদায়ন করেছেন—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, আমরা ইনফরমালি বিষয়টি জেনেছি।’

ছাত্রলীগের রাজনীতি করা প্রসঙ্গে মৌসুমি আফরোজ বলেন, ‌‘ছাত্রলীগ সভাপতি আখতারুজ্জামান সোহেলের সঙ্গে ছবিটি আমার একটা বান্ধবীর জন্মদিনে তোলা হয়েছিল। আমি সেখানে ইনভাইটেড ছিলাম। আর ছাত্রলীগ সম্পাদক হাবিবুর রহমান লিটনের সঙ্গে ছবিটি ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। তারা একটা মিটিং করেছিল। সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবেই আমি সেখানে যাই।’

