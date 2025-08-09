ঢাবির হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের আন্দোলনে ছাত্রলীগ নেতা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আবাসিক হলগুলোতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতাকে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) মধ্যরাতে হলে ছাত্ররাজনীত নিষিদ্ধের দাবিতে হওয়া বিক্ষোভ মিছিলে জসীম উদদীন হলের শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় তাকে।
ছাত্রলীগের ওই নেতার নাম এইচ আহমাদুল্লাহ। তিনি ঢাবির জসীম উদদীন হল ছাত্রলীগের সুমন-লুৎফুর কমিটির ১নং সদস্য পদে ছিলেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জসীম উদদীন হলের এক শিক্ষার্থী বলেন, আহমাদুল্লাহ ছাত্রলীগ করতেন। আন্দোলনে তাকে সক্রিয় দেখিনি। এখন দেখি সে বড় নেতা হয়ে গেছে। ছাত্রলীগের পদ থেকেও সে পদত্যাগ করেনি। এমনকি আন্দোলনের সময় আন্দোলনের পক্ষে তাকে কোনো ফেসবুক পোস্ট করতেও দেখিনি।
ওই শিক্ষার্থী বলেন, গত বছরের ৩০ জুলাই যখন হাসিনা হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে মানুষ মেরেছে, তখনও সে ফেসবুকে তার অর্জনের পোস্ট করতে ব্যস্ত ছিল। সারাদেশ যখন প্রোফাইল লাল করে হাসিনার শোক প্রত্যাখ্যান করেছে, তখনও সে তার প্রোফাইল লাল করেনি।
এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে আহমাদুল্লাহর ফেসবুক প্রোফাইল পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আন্দোলন চলাকালীন তার পক্ষ থেকে কোনো সক্রিয়তা দেখা যায়নি।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে এইচ আহমাদুল্লাহ জানান, তিনি আন্দোলনকালীন ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু পদত্যাগের কোনো ডকুমেন্ট তার কাছে নেই।
এফএআর/কেএইচকে/এএসএম