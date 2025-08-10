  2. ক্যাম্পাস

জাবির হলে রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মিছিল, যা জানালেন উপাচার্য

ক্যাম্পাস প্রতিবেদক
ক্যাম্পাস প্রতিবেদক ক্যাম্পাস প্রতিবেদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০১:৫৩ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
জাবির হলে রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মিছিল, যা জানালেন উপাচার্য

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) আবাসিক হলে সর্বদলীয় ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। শনিবার (৯ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে বিভিন্ন হল থেকে মিছিল নিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় এসে জড়ো হতে শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। পরে সেখান থেকে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সড়ক ঘুরে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে যান তারা। এবং সেখানে তারা উপাচার্য বরাবর তাদের দাবি তুলে ধরেন।

এসময় দাবি জানিয়ে বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৫০ ব্যাচের শিক্ষার্থী শরিফুল ইসলাম সাকিব বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি মেনে নিলেও হলে কোনো রাজনীতি চাই না। কেন না হলে রাজনীতি ফিরলে আবারও গেস্টরুম, গণরুম ফিরবে এবং ক্যাম্পাসে আধিপত্যের রাজনীতি ফিরে আসবে। তাই আমাদের দাবি যে কোনো মূল্যে হলের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

ইতিহাস ৪৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী শাকিল ইসলাম বলেন, আমরা বিগত বছরগুলোয় দেখেছি যে হল পলিটিকসের মাধ্যমে ছাত্রলীগ কীভাবে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। আমরা চাই না নতুন করে আবার সেই পুরোনো কালচার ফিরে আসুক। আমরা চাই, আমাদের হলগুলোয় সকল প্রকার ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে হবে এবং অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক দলের ঘোষিত হল কমিটিগুলো বাতিল করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবিটি অত্যন্ত যৌক্তিক। তবে আমি তো হুট করে একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতে পারি না। শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো নিয়ে আমরা আগামীকাল একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা করব। আলোচনা শেষে একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত দিতে পারব বলে আশা রাখি।

সৈকত ইসলাম/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।