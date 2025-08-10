বেরোবি
প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু আজ, র্যাগিংয়ে জিরো টলারেন্স প্রশাসন
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) রোববার (১০ আগস্ট) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হচ্ছে। নবীনদের ক্যাম্পাসে আগমনকে কেন্দ্র করে র্যাগিংয়ের বিষয়ে কঠোর অবস্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী জাগো নিউজকে বলেন, র্যাগিং বিষয়ে আমরা জিরো টলারেন্স। এখানে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। কেউ র্যাগিং করলে শৃঙ্খলা কমিটির মাধ্যমে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।
তিনি আরও বলেন, গতবারের মতো এবারও আমরা আবাসিক হল ও অ্যাকাডেমিক ভবনগুলোতে অভিযোগ বক্স রাখব। এখানে যে কেউ পরিচয় গোপন রেখে অভিযোগ জানাতে পারবে। এছাড়া তাদের প্রক্টর অফিসের নাম্বার দেওয়া হবে। যাতে তারা সবসময় যোগাযোগ রাখে। আবু সাঈদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা এ ধরনের কালচার পুনরায় চালু হতে দেব না।
র্যাগিংয়ের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ফেরদৌস রহমান জাগো নিউজকে বলেন, র্যাগিংয়ের বিষয়ে গতবছরের ন্যায় এবারও ক্যাম্পাসে প্রক্টরিয়াল বডির টহল জোরদার করা হবে। আর র্যাগিং প্রতিরোধের জন্য বিশেষ একটা টিম গঠন করা হয়েছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার শিকার না হয় সে জন্য আমরা কাজ করছি। র্যাগিংয়ের সঙ্গে কেউ জড়িত প্রমাণ হলে সর্বোচ্চ শাস্তি স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে।
ফারহান সাদিক সাজু/এমএন/এমএস