ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে রোবট্রনিক্স ফেস্ট

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনব্যাপী রোবট্রনিক্স ফেস্ট শুরু হয়েছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী রোবট্রনিক্স ফেস্ট শুরু হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এই ফেস্টের উদ্বোধন হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ফেস্ট উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারপারসন ড. সেঁজুতি রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বলেন, প্রযুক্তির প্রভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন আরও দ্রুত হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে যেসব প্রযুক্তি ভূমিকা রাখবে তার মধ্যে রোবটিক্স, মেকাট্রনিক্স, মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স অন্যতম। প্রযুক্তি নির্ভরতার কারণে ভবিষ্যতে চাকরির বাজারেও অনেক পরিবর্তন আসবে।

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ব্যবহারিক জীবনে প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের দিকে নজর দিতে হবে। তবে শিক্ষার্থীদের সবসময় মনুষ্যত্ব, মানবিকতা ও আন্তরিকতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের রোবটিক্স ও মেকাট্রনিক্স বিষয়ক উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়াতে এই ফেস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই ফেস্টে দেশের ৫০টি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০ দল অংশ নিয়েছে। দুই দিনব্যাপী এই ফেস্টে সকাররোবট, লাইন ফলোয়ার রোবট, মাইক্রোমাউস ও আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিষয়ক প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রদর্শন করা হচ্ছে। এতে প্রায় ৯০০ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

