রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়
৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়ে শিক্ষার্থীদের অবরোধ প্রত্যাহার
সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে টানা দুই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করেছে শিক্ষার্থীরা। পরে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়ে সেটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে মহাসড়কের দুপাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে প্রায় ৮ কিলোমিটার জুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।
রোববার (১০ আগস্ট) বেলা পৌনে ১১টা থেকে দুপুর পৌনে ১টা পর্যন্ত যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ সড়কের হাটিকুমরুল গোলচত্বর এলাকায় কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ২২ জেলার যোগাযোগ বন্ধ যায়। পরে দুপুর পৌনে একটার দিকে ৪৮ ঘণ্টার সময় দিয়ে শিক্ষার্থীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।
এদিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম। একই সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) স্থানীয় নেতারা সেখানে এসে সংহতি প্রকাশ করেছেন।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরকারের তরফ থেকে যদি কোনো রকম আশ্বাস না পাওয়া যায়। তাহলে এ সময়ের পর ঢাকার সঙ্গে আবার উত্তরবঙ্গের সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করা হবে।
শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান জাগো নিউজ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও ক্যাম্পাস নির্মাণের ডিপিপি অনুমোদন হয়নি। এ বিষয়ে তারা দীর্ঘদিন বিভিন্নভাবে সরকারের কাছে দাবি, হতাশা ও ক্ষোভের কথা জানিয়ে আসছেন। তারা গত ২৬ জুলাই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচি বর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ডিপিপির দ্রুত অনুমোদন ও পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন করছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা শাহ আলী জাগো নিউজকে বলেন, চলমান কর্মসূচির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। পরপর বেশ কয়েক দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টাব্যাপী বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এ মহাসড়কে পরপর কয়েক দিন দুই ঘণ্টাব্যাপী বিভিন্ন বিভাগের প্রতীকী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে সাড়া না পেয়ে গত বৃহস্পতিবার ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হাটিকুমরুল গোলচত্বরে মানববন্ধন করে মহাসড়কে অবরোধের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।
হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রউফ জাগো নিউজকে বলেন, উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের হাটিকুমরুল এলাকাটি যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ এলাকায় শিক্ষার্থীরা টানা দুই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
