রাকসু নির্বাচন
ভোটার হতে চান বিদেশি শিক্ষার্থীরা
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন। এরইমধ্যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সেই তালিকায় নেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের নাম।
ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি ও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার দাবিতে সরব হয়ে উঠেছেন বিদেশি শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি, প্রতিনিধিত্ব পেলে তারা নিজেদের সমস্যাগুলো ছাত্র সংসদের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবেন।
তবে নির্বাচন কমিশনের প্রধান বলছেন, রাকসুর অর্ডিন্যান্সে বিদেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে তেমন কোনো আইন নেই। শিগগির কমিশনের বৈঠকে তাদের ভোট দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
রাকসুতে প্রতিনিধিত্ব চেয়ে নেপালি শিক্ষার্থী সুমিত শর্মা বলেন, ‘রাকসু নির্বাচনে যদি আমাদের একজন প্রতিনিধি থাকে, তাহলে ডরমেটরির সুবিধা-অসুবিধাসহ নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলার সুযোগ হবে। এতে আমাদের অনেক সাপোর্ট মিলবে।’
আরেক নেপালি শিক্ষার্থী অর্চনা শাহ বলেন, ‘আমরা রাকসু নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব চাই। এজন্য আমাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।’
এ বিষয়ে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. আমজাদ হোসেন বলেন, ‘বিদেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে রাকসুর অর্ডিন্যান্সে বিশেষ কোনো আইন নেই। তবে যেহেতু তারা নিয়মিত শিক্ষার্থী, তাদের বিষয়ে কমিশনের আসন্ন মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘খসড়া ভোটার তালিকায় সংযোজন-বিয়োজনের সুযোগ আছে। আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে। যদি তারা ভোটার হন, তাহলে অবশ্যই প্রার্থী হতে এবং ভোট দিতে পারবেন।’
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/জিকেএস