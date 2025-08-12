ডিইউমুনার সভাপতি জামিল, সম্পাদক ফাহাদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ছায়া জাতিসংঘ সংগঠনের (ডিইউমুনা) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ ঘোষিত হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আহতাব জামিল মাহিন এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ।
শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুর ১টায় সংগঠনটির নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ ঘোষণা করা হয়। জামিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও ফাহাদ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
এতে সহ-সভাপতি পদে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্বর্ণা সাহা, যুগ্ম সম্পাদক পদে সামিউল হক, কোষাধ্যক্ষ পদে সাকিব আল নুর, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে রিফা তামান্না, প্রচার সম্পাদক পদে তাসনিম বিন মাহফুজ এবং প্রকাশনা সম্পাদক পদে আল ওসাইমিন ইফতি নির্বাচিত হয়েছেন।
এছাড়াও সংগঠনটির কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন শাহাদাত ইসলাম তুনাজ, আদিত্য আবরার রায়াত, আবরার মো. লাবিব, সাদিয়া তাসনিম, সানিন সাঈদ, মো. ইনসান ভূঁইয়া এবং আহসান তাজোয়ার।
নির্বাচনের তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনটির মডারেটর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন। ফলাফল ঘোষণার সময় তিনি সংগঠনের নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শুভকামনা জানিয়ে নতুন উদ্যোমে শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে উৎসাহ ও সৃজনশীল বিকাশের জন্য নিজেদের দক্ষতা অর্জনের ওপর জোরদার করেন।
প্রতি বছরের মতো এবারও সংগঠনের সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সংগঠনের নব-নির্বাচিত সভাপতি আহতাব জামিল মাহিন বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে একটি জটিল ও পরিবর্তনশীল বিশ্বে এগিয়ে চলেছে, আর এই পথে সবচেয়ে বেশি দরকার বুদ্ধিদীপ্ত কূটনীতি ও সচেতন যুব নেতৃত্বের। সেই লক্ষ্যে আমরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছায়া জাতিসংঘ সংগঠনে কাজ করছি এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে, যারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নানাবিধ ইস্যু বোঝা, আলোচনা ও সমাধানের পথে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে এবং সকল সামাজিক স্তরের মানুষের ঐক্যকে প্রাধান্যে রেখে করে তাদের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সচেষ্ট থাকে। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এই প্রচেষ্টা বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের অবদানকে আরও অর্থবহ ও প্রভাবশালী করে তুলবে, যা একটি শান্তিপূর্ণ ও টেকসই পৃথিবী গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
সংগঠনের নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ বলেন, আমাদের সংগঠনের প্রাণ আসলে আমাদের মানুষগুলোই, যারা মন থেকে ভালোবাসে আর নিজের সময়, পরিশ্রম আর ভাবনা দিয়ে পাশে থাকে। তাদের এই আন্তরিকতা আর একসঙ্গে চলার মনোভাবই আমাদের আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। সত্যি বলতে, এই পরিবারের প্রতিটি মুখের পেছনেই আছে আমাদের সাফল্যের গল্প, আর তাদের কারণেই আমরা আশা করি সামনে আরও সুন্দর দিন আসবে।
