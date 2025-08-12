  2. ক্যাম্পাস

দুই বিভাগ একীভূতকরণের প্রস্তাবে জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৬:১৪ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
বিভাগীয় ভবন থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা

বাংলা বিভাগ ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগকে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে একীভূত করার প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে বিভাগীয় ভবন থেকে শিক্ষার্থীরা একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে শান্ত চত্বরে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এসময় শিক্ষার্থীরা ‘পিএসসির অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত মানি না, মানবো না’, ‘চব্বিশের বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নেই’ এমন নানা স্লোগান দেন।

সমাবেশে বক্তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবটি প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী সজীব বলেন, ‘বাংলা সাহিত্য দেশের সংস্কৃতি ও পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভাষাবিজ্ঞান ভিন্ন একটি একাডেমিক ক্ষেত্র। এটিকে শিক্ষা ক্যাডারে যুক্ত করতে হলে আলাদা বিভাগ রাখা উচিত। কিন্তু একীভূত করার চেষ্টা করলে প্রয়োজনে আমরা কঠোর আন্দোলনে যাব।’

অন্য এক শিক্ষার্থী এসএম মুন্না বলেন, ৫ আগস্টের পর আমরা ভেবেছিলাম সরকার যুক্তিসঙ্গত ও শিক্ষাবান্ধব সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু এই প্রস্তাব আমাদের গভীরভাবে হতাশ করেছে। ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে আমাদের আপত্তি নেই, আপত্তি হচ্ছে বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে।

সমাবেশে বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত থেকে পিএসসির সিদ্ধান্ত বাতিলের জোর দাবি জানান।

