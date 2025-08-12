রাকসু নির্বাচন
ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্যানেল ঘোষণা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ।
মঙ্গলবার (১২ আগষ্ট) রাকসু প্রাঙ্গণে সংবাদ সম্মেলন করে প্যানেল ঘোষণা করেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মুহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম।
প্যানেলে ভিপি পদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মাহবুব আলম, জিএস পদে সহ-সভাপতি শরিফুল ইসলাম এবং এজিএস সাধারণ সম্পাদক পারভেজ আকন্দ মনোনীত হন।
প্যানেলের বাকি সদস্যরা হলেন, জাহিদুল হাসান শরীফ, আহসানুল ইসলাম শাওন, মাহবুব আলম, কাজিউল ইসলাম, হাবিবুর রহমান।
সম্মেলনে মুহাম্মদ ফয়জুল ইসলাম বলেন, ‘প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আমরা প্যানেল ঘোষণা করলাম। তবে, জুলাইযের চেতনাকে ধারণ করে শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থে প্রযোজনে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নিতেও আলোচনার সুযোগ আছে বলে মনে করে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মদ মাহবুব আলম বলেন, রাকসু নির্বাচন হলে শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত প্রতিনিধি পাবে। ক্যাম্পাসে দীর্ঘ দিনের নেতৃত্বের সংকট কেটে যাবে। রাকসু নির্বাচনে পেশি শক্তির প্রভাবমুক্ত ও আধিপত্য বিস্তার রোধে এবং সচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ভোটকেন্দ্র হলের পরিবর্তে একাডেমিক ভবনে স্থাপনের জোর দাবি জানাচ্ছি।
