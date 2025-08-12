১০ বছরেও শেষ হয়নি স্নাতক, যা বলছেন মেঘমল্লার বসু

১০ বছরেও শেষ হয়নি স্নাতক, যা বলছেন মেঘমল্লার বসু
১০ বছরেও স্নাতক সম্পন্ন করতে পারেননি বামপন্থি সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) সংসদের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৫-১৬ সেশনের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী মেঘমল্লার বসু। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে আলোচনা-সমালোচনা।
সোমবার (১১ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর মেঘমল্লার বসুর ভোটার ছবি ও তথ্য ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। ২০১৫-১৬ সেশনের শিক্ষার্থী হয়েও মেঘমল্লার এখনো পড়ছেন অনার্স চতুর্থ বর্ষে।
ঢাবি শিক্ষার্থীদের ফেসবুক গ্রুপ ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ-২’-এ হাবিবুর রহমান নামে এক শিক্ষার্থী লিখেছেন, ‘বসু ভাই এটি ১৫ না ১৬ এর সামাজিক চুক্তি? ছাত্রদলের অনেকেই হয়রানির কারণে শিক্ষাজীবন শেষ করতে পারেনি। কিন্তু বসুর কি সমস্যা ছিলো?’
- আরও পড়ুন
- ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
- ছাত্রনেতা থেকে জাতীয় রাজনীতিতে, ডাকসু ভিপিদের অতীত-বর্তমান
সৌরভ নামে অন্য এক শিক্ষার্থী লিখেছেন, ‘মেঘমল্লার বসু যখন ক্যাম্পাসে আসে তখন আমার ঠোঁটের ওপর গোফ তো দূরের কথা পশমও ওঠে নাই। এখন মুখভর্তি দাড়ি।
এদিকে, এই বান্দা এখনো আন্ডারগ্রাজুয়েট কমপ্লিট করতে পারে নাই। আপনারা ডাকসু নিয়ে চিন্তা না করে এরকম দুর্বল ছাত্রদের বিশেষ বিবেচনায় পাস করার ব্যবস্থা করে দেন। দরকারে উনার জায়গা আমি গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসতেছি।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মেঘমল্লার বসু জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ পরপর পাস করি। কিন্তু ২০১৮ সালের পর বাধ্যতামূলক উপস্থিতি না থাকায় পরীক্ষা দিতে পারিনি। ২০২১ সালের পর আমি অ্যাকাডেমিক্যালি কামব্যাক করি এবং ২০২২ সালে আমার অষ্টম সেমিস্টার কমপ্লিট হয়ে যায়।’
তিনি বলেন, ‘কিন্তু আমি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কোর্সে উত্তীর্ণ না হওয়ায় ভোটার তালিকায় আমার নাম এসেছে চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী হিসেবে। তবে আমি অষ্টম সেমিস্টার কমপ্লিট করেছি।’
এফএআর/এমকেআর/এএসএম