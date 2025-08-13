  2. ক্যাম্পাস

ঢাবিতে ছাত্রীদের ধর্ষণ ও প্রাণনাশের হুমকির ঘটনায় এসিটি’র প্রতিবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০০ এএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
ঢাবিতে ছাত্রীদের ধর্ষণ ও প্রাণনাশের হুমকির ঘটনায় এসিটি’র প্রতিবাদ
অ্যাকশন ফর কমিউনিটি ট্রান্সফরমেশন-এসিটি’র সংবাদ সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) হল রাজনীতি বন্ধের পক্ষে কথা বলায় একদল নারী শিক্ষার্থীকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হেনস্তা ও হুমকির ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে নারী শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘অ্যাকশন ফর কমিউনিটি ট্রান্সফরমেশন (এসিটি)’।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (ডুজা) কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটি এই প্রতিবাদ জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উম্মে সালমা, সাদিয়া আক্তার বর্ষা, মুনতাহা ঈশা ও নুসরাত জাহান হল রাজনীতি বন্ধের দাবিতে কথা বলার পর একটি চক্র তাদের ব্যক্তিগত ফেসবুক প্রোফাইলে, কমেন্টে এবং ইনবক্সে জীবননাশের ও ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে শতাধিক আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে। এ ধরনের সাইবার বুলিং ও মানসিক অত্যাচারকে নারী শিক্ষার্থীদের জীবনের জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে সংগঠনটি।

আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী মাহিয়া বিনতে মামুন বলেন, এটি কেবল সাধারণ দুর্ব্যবহার নয়, বরং এটি নারীদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ। নারীর এই অবমাননা সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি এক বড় হুমকি।

তিনি বলেন, আমাদের সংগঠন ঢাবির ক্ষমতাভিত্তিক রাজনীতি, সিট বাণিজ্যসহ সব ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে। তিনি হিজাব পরিধানকারী নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং সাইবার বুলিং, নারী নিপীড়ন ও সব মতাদর্শের নারীদের প্রতি অপমানজনক আচরণের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

ঢাবির নারী শিক্ষার্থী ও ইসলামিক ছাত্রী সংস্থার ছবি নিয়ে সাইবার বুলিং ও অবমাননাকর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে এসিটি।

