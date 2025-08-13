চাকসু নির্বাচন দাবিতে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের মানববন্ধন
চাকসু নির্বাচন, শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার ও ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখা।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলামের সঞ্চালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে ফাইন্যান্স বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলন চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি শাহ জাহান বলেন, চাকসু নির্বাচন আমাদের মৌলিক অধিকার। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেও চবিতে এখনো রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়নি। অনতিবিলম্বে চাকসু নির্বাচন দিতে হবে।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র আন্দোলন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আব্দুর রাহমান বলেন, দেশ ফ্যাসিবাদ মুক্তের এক বছর হলেও এখনো পর্যন্ত প্রশাসন ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচার করেনি। জুলাই বিপ্লবের অন্যতম প্রধান একটি দাবি ছিল ছাত্র সংসদ কেন্দ্রীক রাজনীতি চালু করা। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের রোড ম্যাপ ঘোষণা করলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখনো দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। আগামী সাতদিনের মধ্যে প্রশাসন চাকসুর গঠনতন্ত্রের অসঙ্গতি দূর করে রোডম্যাপ ঘোষণা না করে তাহলে আমরা আমরণ অনশনে বসবো।
