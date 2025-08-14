  2. ক্যাম্পাস

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু ২১ সেপ্টেম্বর

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৩ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ক্লাস আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) দিবাগত রাতে জনসংযোগ কার্যালয়ের (পরিচালক) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভর্তি বাতিলজনিত কারণে শূন্য হওয়া আসনে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ক্লাস আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসানের সভাপতিত্বে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরিচালনা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

