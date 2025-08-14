জবি কেন্দ্রীয় মসজিদে ৩০টি সুতরা উপহার দিলেন ছাত্রদল নেতা

জবি কেন্দ্রীয় মসজিদে ৩০টি সুতরা উপহার দিলেন ছাত্রদল নেতা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় মসজিদে মুসল্লিদের জন্য ৩০টি সুতরা উপহার দিয়েছেন শাখা ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে জবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল এবং সদস্য সচিব শামসুল আরেফিনের নির্দেশনায় ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ারের উদ্যোগে এই সুতরা উপহার দেওয়া হয়।
জবির কেন্দ্রীয় মসজিদে একসঙ্গে প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী নামাজ আদায় করতে পারেন। জবির এই একটি মাত্র মসজিদ থাকলেও এখানে অনেক মৌলিক উপকরণের অভাব রয়েছে, যার মধ্যে এতদিন একটাও সুতরা ছিল না। নামাজের সময় অনেক মুসল্লি সামনের দিকে চলাফেরার কারণে মনোযোগ হারান, যা ইসলামি শরিয়তের আদবের বিরোধী।
এ সম্পর্কে ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার বলেন, মসজিদ আমাদের সবার জন্য পবিত্র স্থান। এখানে যারা নামাজ আদায় করেন, তাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়, সেটাই আমাদের দায়িত্ব। সুতরার অভাব অনেকদিন ধরে ছিল। তাই আমি মনে করেছি এই ছোট উদ্যোগ হয়তো মুসল্লিদের উপকারে আসবে।
জবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, ছাত্রদল শুধু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই নয়, সামাজিক ও ধর্মীয় কল্যাণমূলক কাজেও সক্রিয়। শাহরিয়ারের এই পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা চাই সবাই এমন উদ্যোগে উৎসাহিত হোক।
