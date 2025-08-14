  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৫ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
ডাকসু নির্বাচনে নারী ভোটকেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন হবে না
প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব দেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) নারী ভোটকেন্দ্রের স্থান পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ। তবে ডাকসু নির্বাচনে নারী ভোটকেন্দ্রের স্থান পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, আবাসিক, অনাবাসিক সবার কথা চিন্তা করেই আমরা এসব কেন্দ্র নির্ধারণ করেছি। কার্জন হল মাত্র একটা হল। সেখানে কোনোভাবেই চারটা হলের ভোট নেওয়া সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল সার্ভিস থাকবে। আমরা তাদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসবো। আমরা অনেক বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আরও বলেন, আবাসিক, অনাবাসিক সবার সমান সুযোগকে প্রাধান্য দিয়েছি। কেউ যেন বলতে না পারে এটা আমার এরিয়া। একজন শিক্ষার্থীর ভোট দিতে কতক্ষণ সময় লাগবে আমরা সেকেন্ড ধরে ধরে হিসাব করেছি। এর পরও যদি কোনো অভিযোগ আসে আমরা পদক্ষেপ নেবো।

এর আগে, একইদিন বিকেল ৩টায় মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ নারী ভোটকেন্দ্রের স্থান পরিবর্তনের দাবি তোলে।

