খালেদা জিয়ার জন্মদিনে পথশিশুদের খাবার বিতরণ জবি ছাত্রদলের

খালেদা জিয়ার জন্মদিনে পথশিশুদের খাবার বিতরণ জবি ছাত্রদলের
বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে শতাধিক পথশিশু ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদল।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, এর প্রধান ফটক, ভিক্টোরিয়া পার্ক এবং লক্ষ্মীবাজার এলাকায় এই খাবার বিতরণ করা হয়।
জবি শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মাহামুদুল হাসান খান (মাহমুদ) এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। তিনি পথশিশু ও অসহায় মানুষের হাতে প্যাকেটজাত খাবার তুলে দেন। জবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদি হাসান হিমেল এবং সদস্য সচিব শামসুল আরেফিনের নির্দেশনায় এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।
মাহমুদুল হাসান বলেন,মানুষের পাশে দাঁড়ানোই রাজনীতির মূল লক্ষ্য। বেগম খালেদা জিয়া শুধু একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অবিচল সংগ্রামের প্রতীক। তার জন্মদিনে গরিব-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা তার মানবিক ও ত্যাগী রাজনৈতিক দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছি।
এসময় তিনি বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন এবং ছাত্রদলকে সর্বদা মানুষের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে ছাত্রদলের আরও কয়েকজন নেতা-কর্মী উপস্থিত থেকে খাবার বিতরণে সহযোগিতা করেন।
