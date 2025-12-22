  2. ক্যাম্পাস

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আওয়ামীপন্থি ৬ ডিনের পদত্যাগ, দায়িত্বে উপাচার্য-উপ-উপাচার্যদ্বয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাবি
প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
আওয়ামীপন্থি ৬ ডিনের পদত্যাগ, দায়িত্বে উপাচার্য-উপ-উপাচার্যদ্বয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামীপন্থি ছয় ডিনের দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে দেওয়া আবেদনপত্র গ্রহণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব। ফলে শূন্য হওয়া ছয়টি অনুষদের দায়িত্ব পালন করবেন উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যদ্বয়।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ।

এর আগে, রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাকসুর সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন আম্মার ও শাখা ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের হুঁশিয়ারিতে আওয়ামীপন্থি ডিনরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, রোববার আন্দোলনের মুখে রাতে উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেন আওয়ামীপন্থি ডিনরা। এসময় তারা দায়িত্ব পালন করতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের ডিন পদ শূন্য হয়ে পড়ে। অনুষদগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম, পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়, সেজন্য সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিয়ম অনুযায়ী নতুন ডিন নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ বলেন, ‌‘শিক্ষার্থীদের দাবি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা এড়াতে উপাচার্য ছয় ডিনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এসময় বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা এই দায়িত্ব পালন করতে অপারগতা প্রকাশ করে স্বেচ্ছায় নিজ নিজ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ডিনদের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অনুষদের দায়িত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপাচার্যের ওপর ন্যস্ত হয়।’

কে কোন অনুষদের দায়িত্ব পালন করবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, ছয়টি অনুষদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের দায়িত্ব পালন করবেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ হাসান নকিব, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ও আইন অনুষদের দায়িত্ব পালন করবেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ও ভূবিজ্ঞান অনুষদের দায়িত্ব পালন করবেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মোহা. ফরিদ উদ্দিন খান।

মনির হোসেন মাহিন/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।