ঢাবিতে খুবির ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে শিক্ষার্থীর মৃত্যু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে মো. তাহির উজ জামান আকাশ নামে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে মোকাররম ভবনের রোবটিক্স বিভাগে (পরীক্ষা কেন্দ্র) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বি’ ইউনিটের (লাইফ সায়েন্স স্কুল) ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসলে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।
এ সময় গেটে থাকা কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী অজ্ঞান অবস্থায় তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।
বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, মৃত শিক্ষার্থীর বাবার নাম ইসলমাইল এবং মায়ের নাম শামীমা আক্তার। ছেলেটি মোহাম্মদপুর সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন।
