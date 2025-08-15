খালেদা জিয়ার জন্মদিনে পথশিশুদের খাবার বিতরণ করলেন ছাত্রদলের তারিক

খালেদা জিয়ার জন্মদিনে পথশিশুদের খাবার বিতরণ করলেন ছাত্রদলের তারিক
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় প্রায় ৫০ জন পথশিশুর মাঝে খাবার বিতরণ করেছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাবি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. তরিকুল ইসলাম তারিক।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা পথশিশুদের একত্রিত করে তিনি এই মানবিক কর্মসূচি পালন করেন।
তারিক বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশে ‘সমন্বয়ের রাজনীতির’ নতুন ধারা চালু করেছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে বিএনপিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় দলে পরিণত করেন। তিনি একাধারে স্বৈরশাসকের আতঙ্ক, বিএনপির জন্য একটি প্রতিষ্ঠান এবং দানব হাসিনার বিরুদ্ধে আমরণ লড়াকু গণতন্ত্রী যোদ্ধা।আজ এই মহীয়সী নারীর শুভ জন্মদিনে তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন, আবুল কাসেম প্রধান, রাকিব হোসেন, সদস্য সাব্বির হোসেন, মাস্টারদা সূর্যসেন হল ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মিনহাজ উদ্দিন ও তরিকুল ইসলাম তারেক, শেখ মুজিবুর রহমান হল ছাত্রদলের সদস্য তাহমিদ হুমায়ুন তানিম, রেজওয়ান মাহমুদ ফারুকি, সিয়াম রহমান, কবি জসিম উদ্দিন হল ছাত্রদলের সদস্য মাহফুজ ইকবাল, বিজয় একাত্তর হল ছাত্রদলের সদস্য আয়াজুর রহমান, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ছাত্রদলের সদস্য সাখাওয়াত আনসারী সৈকতসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও হল শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
