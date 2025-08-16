ডাকসু নির্বাচন
দলীয় প্যানেল রেখে অন্য প্যানেলে যোগ দিচ্ছেন বাগছাস নেতারা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের (বাগছাস) প্যানেল রেখে এনসিপি নেতা মাহিন সরকার ও স্বাধীন বাংলা ছাত্রসংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দিন খালিদের সমন্বয়ে গঠিত ডাকসু প্যানেলে যোগ দিচ্ছেন কয়েকজন বাগছাস নেতা।
গত ১৫ আগস্ট জামালুদ্দিন খালিদ তার ফেসবুক প্রোফাইলে এক পোস্টে ডিইউফার্স্ট (DUFirst) হ্যাশট্যাগে একটি ছবি আপলোড দেন। ছবিতে দেখা যায়, জামালুদ্দিন খালিদের পাশে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্য সচিব মাহিন সরকার।
এসময় তাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের যুগ্ম সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, সদ্য পদত্যাগ করা সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব বায়েজিদ হাসান, ঢাবি শাখার সংগঠক সাব্বির উদ্দিন রিওনসহ আরও কয়েকজনকে দেখা যায়।
নতুন এই প্যানেলের বিষয়ে জানতে জামালুদ্দিন খালিদের সঙ্গে কথা বলে জাগো নিউজ। তিনি জানান, এনসিপি নেতা মাহিন সরকারের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে নির্বাচন করার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে নির্বাচন করবেন ফাতেহা শারমিন এনি।
নতুন প্যানেলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে বায়েজিদ হাসান জাগো নিউজকে বলেন, যদি নির্বাচন করি তাহলে মাহিন সরকার আর আমিসহ চারজন সমন্বয়ক থাকবে খালিদ ভাইয়ের প্যানেলে।
এ বিষয়ে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক লিমন মাহমুদের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা এ বিষয়ে তাদের প্রশ্ন করলে তারা বলেন, তাদের ডাকা হয়েছিল বলে সেখানে তারা গেছেন। তবে তারা মিটিং করেছে এবং আমাদের মনে হয়েছে তারা ওই প্যানেলে নির্বাচন করবে। আমরা এ বিষয়ে আজ তাদের সঙ্গে কথা বলবো।
তিনি জানান, গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের কেউ যদি অন্য প্যানেলে নির্বাচন করে তাহলে তাদের বিষয়ে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
