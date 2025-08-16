ডাকসু নির্বাচন
দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ঢাবি শিক্ষার্থীর
দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের হল সংসদের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সাইফুল্লাহ।
শনিবার (১৬ আগস্ট) হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষের কক্ষ থেকে এ ফরম সংগ্রহ করেন সাইফুল্লাহ।
মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের সময় সন্তানদের সঙ্গে আনার বিষয়ে জানতে চাইলে সাইফুল্লাহ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ডাকসু বন্ধ। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ফসল হিসেবে আমরা ডাকসু পেয়েছি এটা আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো। আমার বড় মেয়ে এবং ছোট ছেলেকে নিয়ে ফর্ম নিয়েছি এটা স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমার ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ডাকসুর ফর্ম নিয়েছি, কারণ পরবর্তী কয়েক প্রজন্মও যেন ডাকসুর গুরুত্ব অনুভব করতে পারে। আমি চাই ছাত্রসংসদ নির্বাচন নিয়মিত ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যাতে আমার ছেলে-মেয়ের প্রজন্মও বিনা বাধায় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারে।
এসময় তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। সাইফুল্লাহ হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের হল সংসদ নির্বাচনে সবার দোয়া, সমর্থন ও সহযোগিতা চেয়েছেন।
