শতভাগ আবাসনের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শতভাগ আবাসন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আবাসন ভাতা প্রদানের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। এসময় দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচি ও আমরণ অনশনের মতো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন বলে জানান শিক্ষার্থীরা।

তাসনিয়া মিথিলা নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, প্রথম বর্ষ থেকেই ছাত্রীরা সিট পাচ্ছে না। আর যারা সিট পায়, তাদেরও দুর্বিষহ অবস্থায় হলে থাকতে হচ্ছে। মেয়েদের ডাবলিং করতে হয়, যা অনেক কষ্টকর। আবাসন সংকট মেয়েদের পড়াশোনার পরিবেশকেও বিঘ্নিত করছে। এমতাবস্থায় আমরা প্রশাসনের কাছে হলে আবাসন ব্যবস্থা, নয়তো ভাতা প্রদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চাই।

আরেক শিক্ষার্থী সাব্বির হোসেন রিয়াদ বলেন, শিক্ষার্থীদের সিট দিতে না পারা প্রশাসনের ব্যর্থতা। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আবাসন দিতে না পারলেও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছে। অথচ চবিতে আমরা কেবল আশ্বাসই পেয়েছি, কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেই। আমরা নাটকের মাধ্যমে, লিখিতভাবে, নানা উপায়ে জানালেও কোনো কার্যকর সাড়া আসেনি। এবার আমরা আবাসন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চাই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে চবি প্রক্টর অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষার্থীরা বেশকিছু দাবির কারণে প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়ে রেখেছেন। আমরা লিখিতভাবে তাদের দাবিগুলো চেয়েছি। শিক্ষার্থীরা এখনো বিক্ষোভ করছেন, লিখিতভাবে দাবিগুলো পেলে সমাধানের চেষ্টা করবো।

