নবীনদের পদচারণায় মুখরিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

নবীনদের পদচারণায় মুখরিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিয়েছে স্ব স্ব বিভাগগুলো। নবীনদের পদচারণায় মুখরিত হয়েছে মতিহারের সবুজ চত্বর।
রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল থেকেই নবীনদের আনাগোনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল ১০টায় বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের সামনে তাদের সঙ্গে অভিভাবকদেরও দেখা যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।
ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা যায়, নবীনদের আগমনে নতুন রূপ ধারণ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার, টুকিটাকি চত্বর, আম চত্বর, পরিবহন মার্কেট, ইবলিশ চত্বরসহ বিভিন্ন জায়গায় নতুন-পুরোনো শিক্ষার্থীদের আড্ডা ছিল লক্ষণীয়।
প্রথম দিনের অনুভূতি জানতে চাইলে নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রিচিতা বিনতে মালিক বলেন, নৃবিজ্ঞান হলো মানুষের বিজ্ঞান। এটি এমন একটি বিষয়, যেখানে মানুষকে ভেতর থেকে বোঝা যায়। এখানে মানুষের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সুযোগ আছে। প্রথম দিন বিভাগে এসে একদম নতুন একটা অনুভূতি হয়েছে। এখানে নতুন বন্ধু, নতুন পরিবেশ আর শিক্ষকদের আন্তরিকতা আমাকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করেছে।
একই বিভাগের শিক্ষার্থী শুয়াইব হাসান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশ আমাদের জন্য অনেক আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের। তবে এখানে আসার পথটা আমার জন্য সহজ ছিল না। ভর্তির শুরুটা ছিল বেশ কঠিন। প্রথমবার চান্স না পাওয়ায় ভীষণ হতাশায় পড়েছিলাম। সেই হতাশা কাটিয়ে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করি, আর তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাই।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবর রহমান নবীনদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, র্যাগিং আইনত দণ্ডনীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ। কেউ এতে জড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবাইকে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।
মনির হোসেন মাহিন/জেডএইচ/জিকেএস