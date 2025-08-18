বেরোবি
অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ছাত্র সংসদের দাবিতে অনশনরত তিন শিক্ষার্থী
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) কেন্দ্রী ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আমরণ অনশন করছেন কয়েকজন শিক্ষার্থী। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে অনশনের ২২ ঘণ্টায় তিনজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।
জানা যায়, শিক্ষার্থীরা রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা ১১টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর গেটে অনশনরত করছেন। রোববার দিনগত রাত ১২টার দিকে দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী তাদের মেডিকেলে নিয়ে যেতে চাইলে যেতে রাজি হননি শিক্ষার্থীরা। পরে সেখানেই অসুস্থ শিক্ষার্থীকে স্যালাইন ও জরুরি সেবা দেওয়া হয়।
সরজমিনে দেখা মিলে, অসুস্থ শিক্ষার্থীদের তালিকায় যুক্ত হয়েছে আরেক শিক্ষার্থী। অসুস্থ হয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা হলেন- সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ১৬ ব্যাচের জাহিদ হাসান জয়, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের ১৪ ব্যাচের মাহীদুল ইসলাম মাহীদ এবং যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১৪ ব্যাচের শিক্ষার্থীর রুম্মানুল ইসলাম রাজ।
অনশনে থাকা অন্যা শিক্ষার্থীরা হলেন-জাহিদ হাসান জয়, শিবলী সাদিক, কায়সার, মাহীদ, আশিকুর রহমান, আরমান হোসেন, নয়ন মিয়া ও আতিকুর রহমান রাজ।
শিক্ষার্থীরা বলেন, ১৭ বছর পার হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে একবারও ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত ব্রাকসু নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই অনশন চলবে।
ফারহান সাদিক সাজু/এমএন/জিকেএস