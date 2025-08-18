  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন ফরম নিলেন জুবায়ের-মুসাদ্দেক

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সম্পাদক পদে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন সময়ে আলোচিত-সমালোচিত ঢাবি শিক্ষার্থী এবি জুবায়ের ও মুসাদ্দেক আলী ইবনে মুহাম্মদ।

সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত চিফ রিটার্নিং অফিসারের অফিস কার্যালয় থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন তারা।

এ সময় তারা জানান, মোট দশটি সম্পাদক পদে তারা মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। যেখানে তাদের আংশিক প্যানেলে দশজন প্রার্থী রয়েছেন।

মনোনয়ন সংগ্রহ করার পর মুসাদ্দেক জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের সংগ্রাম ছিল যেন ডাকসু নির্বাচন হয়। তারপর তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে ডাকসু নির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হলো। তখন ডাকসু নির্বাচন করবো কি না তা নিয়ে আমাদের কনসার্ন ছিল না। কিন্তু শিক্ষার্থী ও বন্ধুদের প্রত্যাশা থেকে ডাকসু নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তিনি বলেন, সাহিত্যের শিক্ষার্থী হিসেবে আমি কেন্দ্রীয় সংসদে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পদে নির্বাচন করবো।

এবি জুবায়েী বলেন, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে আমার ভাবনা ছিল। সেই চিন্তাভাবনা থেকেই মূলত ডাকসুতে সমাজসেবা সম্পাদক পদে নির্বাচনের জন্য মনস্থির করেছি।

