  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন

মনোনয়ন ফরম জমা দিলেন জুলাই আন্দোলনে আহত তন্বী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০১ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
মনোনয়ন ফরম জমা দিলেন জুলাই আন্দোলনে আহত তন্বী
সানজিদা আহমেদ তন্বী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন জুলাই অভ্যুত্থানে নির্মমভাবে আহত হওয়া সেই সানজিদা আহমেদ তন্বী।

সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব নওয়াব আলী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মনোনয়ন ফরম জমা দেন তিনি। এর কয়েক দিন আগে মনোনয়ন ফরম কিনেছিলেন তিনি।

সানজিদা আহমেদ তন্বী ঢাবির ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী। তিনি ডাকসু নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে নির্বাচন করবেন বলে জানিয়েছেন।

তবে তিনি গণমাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য জানাতে রাজি হননি। ইশতেহার ঘোষণার পর গণমাধ্যমে কথা বলবেন বলে জানান তিনি।

এফএআর/এমআইএইচএস/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।