ডাকসু নির্বাচন

শিবিরের প্যানেলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী সর্ব মিত্র চাকমা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৮ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের শেষ দিনে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। শিবিরের প্যানেলে মনোনয়ন পেয়েছেন একজন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীর নাম সর্ব মিত্র চাকমা।

সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ শেষে ব্রিফিংয়ে প্যানেল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

এ সময় তিনি শিবির মনোনীত প্রার্থীদের নাম ও পদের নাম ঘোষণা করেন। এ সময় দেখা যায়, সদস্য পদে মনোনয়ন পেয়েছেন সর্ব মিত্র চাকমা। তিনি ২০২২-২৩ সেশনের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী। একই সঙ্গে তিনি জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্র।

শিবিরের ঢাবি শাখার সভাপতি তার নাম ঘোষণা করে বলেন, আমাদের প্যানেলকে একটি ইনক্লুসিভ প্যানেল করার চিন্তা করেছি। সেই চিন্তা থেকেই এভাবে প্যানেল সাজানো হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমরা ভালো করব।

