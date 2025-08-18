  2. ক্যাম্পাস

ডাকসুতে ছাত্রদলের ভিপি আবিদ ও জিএস প্রার্থী হতে পারেন হামীম

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ডাকসুতে ছাত্রদলের ভিপি আবিদ ও জিএস প্রার্থী হতে পারেন হামীম
ছবিতে আবিদুল ইসলাম খান আবিদ ও শেখ তানভীর বারী হামীম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে ফরম সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান আবিদ এবং কবি জসীম উদদীন হল শাখার আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামীম।

একাধিক সূত্রের বরাতে জানা গেছে, আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে আবিদুল ইসলাম খান আবিদ সহ-সভাপতি (ভিপি) ও শেখ তানভীর বারী হামীম সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ছাত্রদলের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেতে পারেন।

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের শেষ দিন সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন আবিদ ও হামীম।

আবিদুল ইসলাম খান ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশনের শিক্ষার্থী আর শেখ তানভীর বারী হামীম উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী।

ডাকসু নির্বাচনে এখনো প্যানেল চূড়ান্ত করেনি ছাত্রদল। তবে এ দুজনের মধ্যে আবিদ ভিপি ও হামীম জিএস পদে দলীয় মনোনয়ন পেতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন

ফরম সংগ্রহের পর আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘আমাদের সাংগঠনিকভাবে এখনো প্রার্থী চূড়ান্ত হয়নি। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খুব দ্রুতই সিদ্ধান্ত জানাবেন। এর আগে সবাই মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করছেন।’

গত ১২ আগস্ট ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু হয়। তবে ছাত্রদল থেকে কারা ভিপি ও জিএস পদে মনোনয়ন পাবেন, প্যানেল কী রকম হবে—এ নিয়ে সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়।

এবার ডাকসুতে মোট ২৮টি পদে নির্বাচন হবে। আগের মতোই সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহ-সাধারণ সম্পাদকের (এজিএস) মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো থাকছে।

তবে এবার সংযোজন করা হয়েছে চারটি নতুন পদ—গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এবং মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন এ পদগুলো যুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গত ২৯ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ডাকসু নির্বাচনের ঘোষিত তফসিলে বলা হয়, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন। নির্বাচন ঘিরে বিভিন্ন পদে সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে এরই মধ্যে ছাত্রসংগঠনগুলোর ভেতর চলছে জোর আলোচনা।

এমএইচএ/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।