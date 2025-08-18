ডাকসু নির্বাচন
অনিশ্চয়তার মধ্যে মনোনয়ন ফরম কিনছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা
কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠন থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই মনোনয়ন ফরম কিনছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।
সোমবার (১৮ আগস্ট) মনোনয়ন ফরম কেনার শেষ দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন এবং হল সংসদগুলোতে ঘুরে দেখা যায়, ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা এককভাবে নিজ উদ্যোগে মনোনয়ন ফরম কিনছেন।
সংগঠন থেকে কোথায় কাকে দেওয়া হবে, এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনকিছু না জানানোয় কেউই জানছেন না তারা কেন্দ্রে নাকি হলে, কোথায় নির্বাচন করবেন। সে ক্ষেত্রে অনেকটা ধারণার ওপর মনোনয়ন ফরম কিনছেন তারা।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী জানান, আজকে মনোনয়ন ফরম কেনার শেষ দিন। কিন্তু সাংগঠনিকভাবে এখনও আমাদের কোনো কিছু জানানো হয়নি। আমরা এক প্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যেই মনোনয়ন ফরম কিনলাম। এখন সেন্ট্রালের ফরম কিনলাম, কিন্তু পরে দেখা যাবে হল সংসদে নির্বাচন করার জন্য বলা হবে। সেক্ষেত্রে ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি। সে কথা চিন্তা করে হল সংসদেও ফরম কিনে রাখতে হচ্ছে।
তারা বলেন, দুই জায়গায় ফরম কেনার ফলে টাকাও দুই জায়গায় খরচ হচ্ছে। আবার দল থেকে মনোনয়ন পাবো কি না, সেটাও অনিশ্চিত। ফরম কেনার শেষ দিনেরও অর্ধেক চলে গেলো, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনা সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেই।
এ ব্যাপারে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের বেশ কয়েকজন নেতাকে কল দিলে তারা মন্তব্য করতে রাজি হননি।
তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দিন শাওন বলেন, আমাদের সবাই ফরম কিনছে। আমরা যাচাই-বাছাই শেষে আজকে অথবা কালকের মধ্যে প্যানেল ঘোষণা করবো। একই সঙ্গে হলগুলোর জন্যও প্রার্থী চূড়ান্ত করবো, প্রক্রিয়া চলমান।
এমএইচএ/এসএনআর/এএসএম