বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১০ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
পূর্ণদিবস কর্মবিরতিতে রাবির শিক্ষক-কর্মকর্তারা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বহাল এবং বৈষম্য দূরীকরণসহ ৯ দফা দাবিতে অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়ে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালান করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক, প্রশাসনিক ও হলের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে এ কর্মবিরতি পালন করেন তারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ হিসাব দপ্তরের কর্মকর্তা নিয়াজ উদ্দিন বলেন, আমরা আজ কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি সকল প্রকারের বৈষম্য দূরীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পাওয়ার জন্য। এর জন্য আট দফা দাবি তুলে ধরেছি। আসা করছি প্রশাসন আমাদের দাবি মেনে নেবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দাবি না মানলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তা সম্মিলিত এই অবস্থান কর্মসূচি আরও কঠোর থেকে কঠোরতর হবে। প্রয়োজনে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ অচল করে দেব। আমাদের কর্মসূচি অফিস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।

কর্মকর্তা সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোক্তার হোসেন বলেন, এটি আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন। বহু বছর ধরে পাওয়া প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকার। এই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আজ পূর্ণদিবস কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। কেউ যদি মনে করে আমাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা যাবে, তবে তারা আসলে বোকার সর্গে বসবাস করছেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা দ্রুত ফিরিয়ে দিতে হবে, নইলে আরও কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবো।

