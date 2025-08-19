চবিতে চালু হলো ই-কার, কমবে ভাড়া

চবিতে চালু হলো ই-কার, কমবে ভাড়া
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রনিক কার চালু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ফলে কম খরচেই যাতায়াত করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্টে তিন জোড়া ইলেকট্রনিক কারের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দীন খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম।
তিনটি রুটে যাতায়াত সেবা দেবে পরিবেশবান্ধব এই ই-কার। ফরহাদ হোসেন হল থেকে আব্দুর রব হল, শহীদ হৃদয় তরুয়া ভবন ও শহীদ মিনার হয়ে জিরো পয়েন্ট একটি রুট এবং আইন অনুষদ থেকে দুই নম্বর গেট, ল্যাবরেটরি স্কুল, আলাওল হল, সোহরাওয়ার্দী হল, জিরো পয়েন্ট হয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত একটি রুটে চলবে কিছু সংখ্যক ই-কার। জিরো পয়েন্ট থেকে শহীদ মিনার, লাইব্রেরি, সায়েন্স ফ্যাকাল্টি ও বায়োলজিক্যাল সায়েন্স পর্যন্ত রুটে চলবে ই-কারগুলো।
অর্থনীতি বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘বিশাল এই ক্যাম্পাসে প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে রিকশা ভাড়ায় অনেক টাকা খরচ হয়। ইলেকট্রনিক কার চালু হওয়ায় আমরা সেই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেলাম। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো জায়গায় স্বল্প খরচে সহজেই চলাচল করা যাবে।’
বাংলা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সম্রাট বলেন, ‘ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় রিকশাচালকদের দৌরাত্ম্য ছিল। তারা প্রায়ই ইচ্ছেমতো ভাড়া নিতেন, যা আমাদের জন্য বড় ভোগান্তি তৈরি করেছিল। অবশেষে আমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন ইলেকট্রনিক কার চালু করেছে। এখন থেকে রিকশাচালকদের অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের সুযোগ থাকবে না।’
উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াহইয়া আখতার বলেন, ‘সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা অবশেষে ক্যাম্পাসে ইলেকট্রনিক কার চালু করতে সক্ষম হয়েছি। এটি আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মাইলফলক। রিকশা ভাড়ার ঝামেলা কমে যাবে এবং শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারবে। তারা সময়মতো ক্লাসে উপস্থিত হতে পারবে।’
কোথায় কত ভাড়া
ফরহাদ হোসেন হল থেকে
আবদুর রব হল → ৫ টাকা
হৃদয় তারুয়া ভবন → ৫ টাকা
শহীদ মিনার → ৫ টাকা
জিরো পয়েন্ট → ১০ টাকা
আইন অনুষদ থেকে
দুইনম্বর গেট → ৫ টাকা
ল্যাবরেটরি স্কুল → ৫ টাকা
আলাওল হল → ৫ টাকা
সোহরাওয়ার্দী হল → ১০ টাকা
জিরো পয়েন্ট → ১০ টাকা
শহীদ মিনার → ১৫ টাকা
জিরো পয়েন্ট থেকে
শহীদ মিনার → ৫ টাকা
লাইব্রেরি → ১০ টাকা
সায়েন্স ফ্যাকাল্টি → ১০ টাকা
মেরিন সায়েন্স → ১৫ টাকা
বায়োলজিক্যাল সায়েন্স → ১৫ টাকা
সোহেল রানা/এসআর/জেআইএম