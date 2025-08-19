জাকসুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় বাড়লো

জাকসুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় বাড়লো
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমাদানের সময় একদিন বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) করা হয়েছে।
বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে নির্বাচন কমিশনের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে নির্বাচন কমিশন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার সময় একদিন বাড়িয়েছে। বুধবার সরকারি ছুটি। এজন্য বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ এবং বিকেল ৪টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।’
জাকসু নির্বাচনে দুই দিনে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ৮৭ শিক্ষার্থী। হল সংসদের মনোনয়ন নিয়েছেন ২৪১ জন। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিন শেষে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন মোট ৩২৮ জন।
নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব ও প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম জানান, মঙ্গলবার জাকসুর কেন্দ্রীয় সংসদের বিভিন্ন পদে ৪৭ এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ১৫৫ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। প্রথম দিন সোমবারে এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৭ ও ৮৬টি। তাদের মধ্যে চারজন মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন।
এসআর/জেআইএম