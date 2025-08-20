  2. ক্যাম্পাস

দুপুর ১২টায় ঢাবি ছাত্রদলের জরুরি সংবাদ সম্মেলন

প্রকাশিত: ১১:৩৪ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ঘিরে আজ বুধবার (২০ আগস্ট) জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করা হতে পারে।

সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এদিকে, ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের শেষ দিন ছিল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট)। সেদিন আরও ৯৩ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন আর জমা দিয়েছেন ১০৬ জন। বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে এ কার্যক্রম। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এসব তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. জসীম উদ্দিন। তিনি আরও জানান, সর্বমোট ফরম বিক্রি হয়েছে ৬৫৮টি।

তফসিল অনুযায়ী, ডাকসুতে নির্বাচনের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৫ আগস্ট। পরদিন প্রকাশ করা হবে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা। চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৭৭৫। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৮৭১ জন ও ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন। আর ভোট হওয়ার কথা ৯ সেপ্টেম্বর।

