ইবি রোভার স্কাউটের বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষানুষ্ঠান শুরু
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) রোভার স্কাউট গ্রুপের তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষানুষ্ঠান শুরু হয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়না চত্বরে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।
এসময় বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওবায়দুল ইসলাম, থিওলজি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আ ন ম সিদ্দিকুর রহমান আশ্রাফী, ইবি রোভার স্কাউটের সভাপতি দিদারুল ইসলাম রাসেল এবং রোভার স্কাউটের ৭১ জন রোভার ও সহচর উপস্থিত ছিলেন।
সভাপতি দিদারুল ইসলাম রাসেল বলেন, ‘এ অনুষ্ঠানে মূলত একজন মানুষ কীভাবে সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে এ বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে কিছু কারিগরি শিক্ষা তাদের হাতেকলমে শেখানো হয় যাতে তারা বিশ্বের যে প্রান্তেই যাক না কেন কখনোই নিজেদের অযোগ্য মনে না করে। রোভার সদস্যা যেন দেশের যেকোনো ক্রান্তিকালে তাদের সবটুকু দিয়ে এগিয়ে আসে এজন্যই আমরা কাজ করছি। আজ প্রথম দিন। আগামীকাল দ্বিতীয় দিনে আমাদের মহা তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হবে। তৃতীয় দিন দুপুরে দীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হবে।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, স্কাউট মূলত দুটি লক্ষ্যে কাজ করে, আত্ম উন্নয়ন এবং সোসাইটিকে সার্ভিস প্রদান করা। আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাইলে নিজেদের ডেভেলপমেন্ট ঘটাতে হবে। আগামীর বিশ্ব প্রতিযোগিতার বিশ্ব, এখানে শুধু যোগ্যরাই টিকে থাকবে। এ যোগ্যতা অর্জনের জন্য রোভার স্কাউট অনন্য ভূমিকা পালন করে। স্কাউটিং যারা করে তারা আধুনিক বিশ্বকে বুঝে। এডুকেশনের পাশাপাশি রোভাররা সব হিউম্যান বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করবে।
তিনি আরও বলেন, আমরা যে পেশায়ই থাকি না কেন সমাজের জন্য কাজ না করলে আমাদের অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে। স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে রোভাররা সমাজের জন্য কাজ করা শেখে। টিমওয়ার্ক ছাড়া ভালো কিছু সম্ভব না যেটা স্কাউটিংয়ে শেখানো হয়।
ইরফান উল্লাহ/এমএন/জেআইএম