সেই তন্বীর সম্মানে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদ ছেড়ে দিলো ছাত্রদল

সেই তন্বীর সম্মানে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদ ছেড়ে দিলো ছাত্রদল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক পদে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বীর সম্মানে কোনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি ছাত্রদল।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে ঢাবির অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ডাকসুর প্যানেল ঘোষণার সময় ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এ ঘোষণা দেন।
তিনি বলেন, আমরা ‘গবেষণা ও প্রকাশনা’ বিষয়ক সম্পাদক পদটি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বীর সম্মানে খালি রাখবো।
এর আগে কেন্দ্রীয় সংসদের গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে নিজের প্রার্থিতা ঘোষণা করেন সানজিদা আহমেদ তন্বী।
গতকাল রাতে (১৯ আগস্ট) গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের ফেসবুকে পোস্টেও এই পদটি শূন্য রাখবেন বলে জানান।
আব্দুল কাদের তার ফেসবুক পোস্টে লেখেন, তন্বী আমাদের জুলাইয়ে জ্বলে ওঠা বিক্ষোভের উৎস, তন্বী আমাদের জুলাইয়ে গর্জে ওঠা প্রতিরোধের অনুপ্রেরণা। তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমাদের সমর্থিত প্যানেলে ‘গবেষণা ও প্রকাশনা’ বিষয়ক সম্পাদক পদটি শূন্য রাখা হয়েছে এবং তন্বীর প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।
