ডাকসু নির্বাচনে যেসব প্যানেলের নেতৃত্বে রয়েছেন নারী শিক্ষার্থী

ডাকসু নির্বাচনে যেসব প্যানেলের নেতৃত্বে রয়েছেন নারী শিক্ষার্থী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে সরগরম ক্যাম্পাস। এবারের নির্বাচন শুধুই প্যানেলভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা রাজনৈতিক সমীকরণে সীমাবদ্ধ নেই; বরং নির্বাচনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন একাধিক প্যানেলের নেতৃত্বে থাকা নারী প্রার্থী।
নারী প্রার্থীদের উত্থান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের দীর্ঘ ইতিহাসে নারী নেতৃত্ব আশানুরূপ ছিল না। মাত্র দুবার নারী ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন। প্রথম নারী ভিপি হিসেবে ১৯৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষে নির্বাচিত হন বেগম জাহানারা আক্তার। এরপর ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় নারী হিসেবে ভিপি নির্বাচিত হন মাহফুজা খানম। এরপর ডাকসুতে আর কোনো নারী ভিপি নির্বাচিত হননি।
এরপর দীর্ঘ সময় এই পদ থেকে নারী প্রার্থীরা দূরে থাকলেও ২০২৫ সালের নির্বাচনে সেই শূন্যতা ভরাটের পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে। এবার শুধু একজন-দুজন নয় বরং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে একাধিক নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
পাঁচটি নারী নেতৃত্বাধীন প্যানেল
৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ডাকসু নির্বাচনে নারী নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে পাঁচটি প্যানেল। যারা বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পাসে আন্দোলন-সংগ্রামের কারণে পরিচিত। তবে এর বাইরেও প্রতিটি প্যানেলেই রয়েছেন নারী প্রার্থীরা।
উমামা ফাতেমা-স্বতন্ত্র প্যানেল
স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন উমামা ফাতেমা। তিনি ঢাবির প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের কবি সুফিয়া কামাল হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইস্যুতে সোচ্চার ছিলেন, বিশেষ করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে তার ভূমিকা রয়েছে।
আশরেফা খাতুন-বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ
জুলাই অভ্যুত্থান কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সংগঠন গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ নেতৃত্বাধীন ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলে সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন আশরেফা খাতুন। তিনি গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের মুখপাত্র।
শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি – প্রতিরোধ পরিষদ (বাম ছাত্র সংগঠনসমূহের জোট)
২০১৯ সালে শামসুন্নাহার হলের ভিপি নির্বাচিত শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি এবার বাম সংগঠনগুলোর জোট থেকে দেওয়া ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেল থেকে ভিপি পদেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩-১৪ সেশনের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এই শিক্ষার্থী জাতীয় নাগরিক কমিটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। যদিও পরবর্তীতে সেই সংগঠন থেকে পদত্যাগ করেন।
সাবিনা ইয়াসমিন- ডাকসু ফর চেঞ্জ
২০১৯ সালের নির্বাচিত ভিপি নুরুল হক নুরের ছাত্র সংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের দেওয়া প্যানেল ‘DUCSU For Change’ প্যানেল থেকে সাবিনা ইয়াসমিন সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করেন।
ফাতেহা শরমিন অ্যানি-সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ
স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ ও সাবেক এনসিপি নেতা মাহিন সরকারের নেতৃত্বাধীন ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলে সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে লড়ছেন ফাতেহা শারমিন অ্যানি। এছাড়াও বিভিন্ন প্যানেলের সম্পাদক ও সদস্য পদে রয়েছেন একাধিক নারী প্রার্থী।
নারী ভোটারদের গুরুত্ব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় মোট নারী ভোটারের সংখ্যা ১৮,৯০২ জন, যা মোট ভোটারের মধ্যে প্রায় ৪৭.৫২% অংশীদারত্ব করে। এই বিশাল নারী ভোটব্যাংক নির্বাচনের চিত্র সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দিতে পারে। বিশেষ করে রোকেয়া, শামসুন্নাহার, সুফিয়া কামাল, কুয়েত মৈত্রী হলের ভোটারদের সমর্থন কে পাচ্ছেন তা নির্ধারণ করবে নেতৃত্ব কাদের হাতে যাচ্ছে।
ডাকসু নির্বাচনে রহমান নামে এক ভোটার বলেন, নারী শিক্ষার্থীরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, এটা আশা জাগানিয়া। নারী শিক্ষার্থীদের হলগুলোর ভোট যদি তারা কাস্ট করতে পারে তাহলে টপ থ্রি পদে আমরা অন্তত একজন নারী নেতৃত্ব পেতে যাচ্ছি।
