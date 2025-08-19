  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) মনোনয়নপত্র সংগ্রহের জন্য হঠাৎ করে একদিন সময় বাড়ানোকে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিকদলের প্রতি প্রশাসনের পক্ষপাতী আচরণ বলে মন্তব্য করেছেন ঢাবি ইসলামী ছাত্র শিবিরের সভাপতি এস এম ফরহাদ।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাবির নওয়াব নবাব আলী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিস কার্যালয়ে ডাকসু মনোনয়নপত্র জমাদান শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, আমরা ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট‌ প্যানেলে সোমবার (১৮ আগস্ট) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি এবং আজকে আমার জমা দিয়েছি। গতকাল থেকে কয়েকটি বিষয় দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হঠাৎ করে একদিন মনোনয়নপত্র সংগ্ৰহের দিন বাড়ালো।

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের দিন বাড়ানোকে পক্ষপাতী আচরণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি স্পষ্ট একটি নির্দিষ্ট দলের প্রতি তাদের পক্ষপাতী আচরণ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এইটুকু সক্ষমতা থাকার দরকার ছিল যে তারা যেই তারিখ ঘোষণা করবেন সেই তারিখ মেইনটেইন করে শিক্ষার্থীদের যে রায় তা প্রকাশ করবেন । কোন ধরনের পুর্বালোচনা ছাড়াই সরাসরি একদিন বাড়িয়ে দেওয়া, বাকিরা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর এবং বাকিদের সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ও পলিসি ম্যাকিংয়ের পরে নির্দিষ্ট একটি পক্ষকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণের সামগ্ৰিক সুবিধা দেওয়া এটা খুবই দুঃখজনক।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্ৰিক প্রশাসনে বিশেষ করে প্রক্টর থেকে শুরু করে প্রভোস্ট ও বিভিন্ন কমিটিতে নির্দিষ্ট দলের প্রতি পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ লক্ষ্য করেছি। চব্বিশ পরবর্তী সময়ে আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে এমন রেসপন্স চাই যা সব শিক্ষার্থীদের জন্য সমান। আমরা আগামীতে এ ধরনের পক্ষপাতী আচরণ চাই না।

