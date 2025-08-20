ডাকসু নির্বাচন
‘সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল ঘোষণা, যারা আছেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত প্যানেল ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ’। এতে নেতৃত্বে রয়েছেন সদ্য বহিষ্কৃত এনসিপি নেতা মাহিন সরকার ও স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ খালিদ।
বুধবার (২০ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করেন তারা।
ঘোষিত প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংসদের জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ খালিদ ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে মো. আবু সায়াদ বিন মাহিন সরকারকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই প্যানেল থেকে সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ফাতেহা শারমিন এ্যানি।
প্যানেলে সম্পাদক পদগুলোর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে আশিকুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে আবদুল্লাহ ইবনে হানিফ আরিয়ান, কমন রুম, রিডিং রুম ও কাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে ফারজানা আক্তার মিতু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ইমরান মিয়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে মোহতাসিন বিল্লাহ ইমন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মুহাইমেনুল ইসলাম তকি, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে রাশেদ খান আদিব, সমাজসেবা সম্পাদক পদে ফাইজুল্লাহ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে মেহেরিন আফরোজ মাইশাকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।
এছাড়াও সদস্য পদে গিয়াস উদ্দিন, রাহাত সিকদার, বায়েজিদ হাসান, মো. আব্দুল বাছিত, মো. মোফাজ্জল হোসেন, মনির হোসেন, আবুতালেব (ইফতি), আবরার জারিফ, সাব্বির উদ্দিন রিয়ন,মো. খালেদ সাইফুল্লাহ জিহাদ ভূঞাঁ, আকাশ শাহ, ইসমাইল হোসেন ও মাসুম বিল্লাহকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
