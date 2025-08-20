স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন বাগছাসের তাহমিদ

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন বাগছাসের তাহমিদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে নিজেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের (বাগছাস) মুখ্য সংগঠক তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়ন ফরম জমা দেন তিনি। পরে সংবাদ সম্মেলনে নিজের প্রার্থিতা ঘোষণা করেন তিনি।
বাগছাসের প্যানেল থেকে এজিএস পদে আলোচনায় ছিলেন তিনি। তবে শেষমেষ আশরেফা খাতুনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে এই পদে।
সংবাদ সম্মেলনে তাহমিদ বলেন, ডাকসুতে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে প্যানেল দেওয়া হচ্ছে। তবে যারা মনে করছেন যে প্যানেলের বাইরে থেকেও নির্বাচনে জেতার সক্ষমতা আছে তারা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
