বাকৃবি
কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ
কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে এবার ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) পশুপালন ও ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুর ১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জব্বারের মোড় এলাকায় রেলপথ অবরোধ করেন বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা। এর আগে বেলা ১১টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন তারা। পরে প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন আন্দোলনকারীরা।
এসময় বাকৃবির পশুপালন অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শিবলী বলেন, টানা ২৫ দিনের মতো ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে আমাদের আন্দোলন চলমান রয়েছে। কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে আয়োজিত ভোটে আমরা জয় লাভ করার বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেলেও এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। গতদিন আমরা প্রশাসনকে ১২টা পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম, এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা রেলপথ অবরোধ করেছি।
তবে কম্বাইন্ড ডিগ্রি আন্দোলন দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ৮ সদস্যের কমিটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতারের সঙ্গে আগামী রোববার সকাল নয়টায় বৈঠকে বসবেন। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলেও জানান তিনি।
- আরও পড়ুন-
- ইবির শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শোকজ, তালিকায় নেই ‘রাঘববোয়ালরা’
- রাকসুর সর্বশেষ নির্বাচনে নেতৃত্বে ছিলেন যারা
- ডাকসুর মনোনয়ন জমার সময় শেষ, ২৮ পদের বিপরীতে জমা পড়লো ৫০৯
এসময় উপস্থিত ছিলেন কম্বাইন্ড ডিগ্রি আন্দোলন দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধানের লক্ষ্যে গঠিত ৮ সদস্যের কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. জি. এম. মুজিবর রহমান এবং সদস্য সচিব ড. মো. আসাদুজ্জামান সরকার এবং বাকৃবির প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আলীম।
পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দুপুর ১টা ৫৪ মিনিটে রেললাইন অবরোধ তুলে নিলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলযোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।
আসিফ ইকবাল/এফএ/এএসএম