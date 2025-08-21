আপ্যায়ন করাতে পারবেন না ডাকসু প্রার্থীরা

আপ্যায়ন করাতে পারবেন না ডাকসু প্রার্থীরা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এখন থেকে আপ্যায়ন করানোসহ সেবামূলক কোনো কাজে প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অংশ নিলে সেটি স্পষ্ট আচরণবিধি লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো প্রার্থী আজ থেকে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বপ্রণোদিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক কোনো ধরনের সেবামূলক কাজে অংশ নিতে পারবেন না।
এছাড়া কোনো ধরনের উপঢৌকন বিলি-বণ্টন করা যাবে না। এমনকি আপ্যায়ন করানো, অর্থ সহযোগিতা করা কিংবা অনুরূপ কোনো কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া যাবে না। এ ধরনের কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।
